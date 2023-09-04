KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2023-2024

2023 KYK burs başvuruları, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Oturdukları kentlerden uzakta üniversite kazanan birçok öğrenci, eğitim hayatına destek sağlaması amacıyla KYK burslarına başvuruyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri) - 4• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,• Amatör milli sporcu olan öğrenciler• Başarısız olma,• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama• Öğretim kurumunun kapatılması,• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.