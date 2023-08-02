KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023-2023 KYK yurt fiyatları netleşiyor. Lise mezunları bu hafta içerisinde üniversite tercihlerine başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine hem burs hem de yurt desteği sağlanıyor. Bursun yanı sıra öğrenciler geri ödemeli kredi de alabiliyor. Yayınlanan takvime göre üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlayacak. Özellikle şehir dışında eğitim alacak öğrenciler yurt ve burs başvuru tarihlerine odaklandı. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023- 2024? E-devlet KYK yurt başvurusu başladı mı?2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.Bu yılki başvuruların da üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.Öğrencilerin üniversite sınavına girmesiyle, üniversite ve yurt arama telaşı başlıyor.. Hemen hemen her öğrencinin isteği kendine ait bir eve çıkmak. Ancak son gelen zamların etkisiyle öğrenciler kendilerine ait bir ev tutma fikrinden vazgeçebiliyor. Bu durumda KYK yurtlarında kalmak zorunda olan öğrenciler bu sefer de KYK yurtlarına gelen zamlarla boğuşuyor.Peki 2022 – 2023 yurt fiyatları ne kadar ?Bir önceki yıla göre yurt depozito ücreti gözle görülür şekilde zamlandı. Öğrenciler tarafından yurda herhangi bir zarar verilmesi veya da yurt ücretlerini aksatmaları halinde alınan depozito ücretleri 2021-2022 fiyatları 376 TL ile 625 TL arasında değişiyor. 2022-2023 kyk depozito bedelinin 650 TL - 1100 tl arasında olması bekleniyor. Güvence bedeli, depozito ve yurtta kalmanın ücreti fazlasıyla artmış durumda. Yurt ücretlerinin depozito fiyatıyla iki katına çıkması tabii ki hem öğrencileri hemde aileleri düşündürüyor.2022 yılı yurt ücretlerine %15- %25 arası zam geldi. Kredi Yurtlar Kurumu'nun belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.2023 Yılı için %80 Zam oranı ile KYK YURT ÜCRETLERİ aşağıdaki gibi olması bekleniyor.1. tip KYK yurt ücreti 420 TL2. tip KYK yurt ücreti 460 TL3. tip KYK yurt ücreti ; 540 TL4. tip KYK yurt ücreti ; 585 TL5. tip KYK yurt ücreti ; 650 TL6. tip KYK yurt ücreti ; 720 TLŞehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,Gazi ve gazi çocukları,Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,Devlet koruması altında olanlar,Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.