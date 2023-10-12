Haber Tarihi: 12 Ekim 2023 12:00 - Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 12:00

KYK kredisi faizli mi? KYK kredi iptal edilir mi, edilebilir mi 2023

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği kredi ya da burs hizmetinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, bu ödemelerin iptal olma ihtimalini merak ediyor. Peki, KYK kredisi faizli mi? KYK kredisi istendiği takdirde iptal edilir mi? İşte, KYK kredisi faizli mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

KYK kredisi faizli mi? KYK kredi iptal edilir mi, edilebilir mi 2023
Abone Ol
KYK kredisi iptal başvurusu için e-Devlet'te Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) sayfasına giriş yapmak gerekiyor. Öğrencinin KYK kredisine ihtiyacının olmadığı beyan edildikten sonra iptal işlemi gerçekleşiyor ve kredi faizli bir şekilde geri ödeniyor. İşte, KYK öğrenim kredisi başvuru sayfası... 
KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ?
Öğrenim kredisinin geri ödemesi ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK'in) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışları baz alınarak hesaplanır.

KYK öğrenim kredisi borcunun tamamı, normal öğrenim süresinin bitiş tarihinden itibaren 1. yıl içinde ödenirse anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışından doğan borçların (yani enflasyon farkının) % 30, 2. yıl içinde ödenirse % 20 erken ödeme indirimi uygulanır. Hesapkurdunun haberine göre, KYK kredisinin erken ödemesinde sadece hesaplanan enflasyon üzerinden bir indirim uygulanır. Ayrıca erken ödeme yapılmadan önce KYK'nın 444 19 61 numaraları çağrı merkezi aranarak kapama tutarı öğrenilmelidir.

KYK öğrenim kredisi geri ödemesi ertelenebilir mi?

KYK ödemeleri işsizlik, askerlik, yüksek lisans veya doktora sebepleriyle ertelenebilir. Askerlikten dolayı ertelemelerde vatani görev bitime kadar erteleme yapılır ve erteleme süresi boyunca Yİ-ÜFE oranları uygulanmaz. Askerli dışındaki ertelemelerde ise Yİ-ÜFE oranları uygulanır. Ertelemeler birer yıllık olarak yapılır ve erteleme talebi e-devlet üzerinden iletilir.

KYK öğrenim kredisi borcu ödenmediğinde ne olur?

Öğrenim kredisi borcu mezun olunan tarihten iki yıl sonra ödemeye başlanır. Eğer borç ödeme planı oluşturulduğu şekilde zamanında ödenmez ise aylık %1,40 oranında gecikme zammı günlük olarak hesaplanarak aylık öğrenim kredisi borcuna eklenir. Ayrıca borçların birden aksatılması sonucunda KYK alacakları tahsil için Gelir İdaresine aktarılır.

KYK KREDİSİ İPTAL EDİLİR Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.


Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
KYK
Gündem

Diğer Haberler

Ghezzal'dan Beşiktaş'a umut ışığı! Beşiktaş Ghezzal'dan Beşiktaş'a umut ışığı!
Galatasaray, Victor Nelsson için kararını verdi! Galatasaray Galatasaray, Victor Nelsson için kararını verdi!
Burak Yılmaz'dan Icardi'yi durdurma talimati Beşiktaş Burak Yılmaz'dan Icardi'yi durdurma talimati
Galatasaray'da operasyon! Sergio Oliveira'nın yerine iki transfer Galatasaray Galatasaray'da operasyon! Sergio Oliveira'nın yerine iki transfer
Montella ile tarihi galibiyet! Milli Takım Montella ile tarihi galibiyet!
Luka Modric: 'Çok kötü oynadık' Milli Takım Luka Modric: "Çok kötü oynadık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımı tebrik etti Milli Takım Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımı tebrik etti
Livakovic farkı önledi Milli Takım Livakovic farkı önledi
Türkiye'den deplasmanda ilk galibiyet Milli Takım Türkiye'den deplasmanda ilk galibiyet
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Nicolo Zaniolo'ya şok! Soruşturma başlatıldı!
2
Hırvatistan - Türkiye: 11'ler
3
Rıdvan Dilmen: "Almanya'da başarılar"
4
A Milli Takım'dan EURO2024 için dev adım!
5
Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber!
6
Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı!
7
Nenad Bjelica, Trabzon'dan sonraki adresini açıkladı

SON HABERLER

yukarı ok