Haber Tarihi: 07 Ekim 2023 17:14 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 17:14

KYK bursu ne zaman yatacak? 2023 KYK bursu ne zaman, ne kadar ödenecek?

KYK burs ödemelerinin ne zaman yatacağı, KYK bursu almaya hak kazanan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlaması için verilen KYK bursları için ödeme tarihleri araştırılıyor. Ekim, kasım ve aralık ayı toplu para ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler gözlerini yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, KYK bursları ve 3 aylık toplu para ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK bursu ne zaman yatacak? 2023 KYK bursu ne zaman, ne kadar ödenecek?
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KYK burs ücretleri için ödeme tarihleri, KYK bursu almaya hak kazanan binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İlk defa burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından merak edilen ödeme tarihleri belli oldu. Peki, KYK bursları ve 3 aylık toplu para ödemeleri ne zaman yapılacak?
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatan toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?


2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
KYK
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