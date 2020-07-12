KYK burs ve kredi açıklaması, KMH faizi nedir? KMH harçlık avans limiti

Kredi ve Yurtlar Kurumu kyk kredisi yatmayan öğrenciler ve bankamatiklerde yaşadıkları harçlık avans limiti konusunda problemler yaşadıpı ifade edildi. Konuyla ilgili yapılan açıkalmamada ilgili adımları takip ederek KYK ödemesi alınabileceği, KYK kredisi yatmayanların ise yakında geleceğini belirtti. KYK açıklama, KMH faizi nedir, KMH harçlık avans konuları ile ilgili detaylar haberimizde...

12 Temmuz 2020 06:14
KYK burs ve kredi açıklaması, KMH faizi nedir? KMH harçlık avans limiti
Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri için yaptığı açıklamada KMH faizi konusunda sıkıntı yaşayanlar ve harçlık avans limiti ile birlikte KYK ödemeleri ile ilgili detaylara yer verildi. Yapılan açıklamaya öğrenciler dikkat kesildi çünkü bu konuyla ilgili kyk bursu alanların yanı sıra kmh faizi konularında sıkıntı yaşayan öğrencilerin olduğu belirtildi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamada öğrencilerin kayıtları ile birlikte öğrenim durumlarını güncellemeleri halinde herhangi bir borç durumuna ilişkin sorun kalmayacağı belirtildi. Buna bağlı olarak harçlık avans limiti konusunda da sürpriz gelişmeler yaşandı ve bu konuyla ilgili yapılan açıklamalar öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada öğrencilerin dikkatini çekecek bir duyuru yaptı. KYK borçları ile ilgili ödemeler yapılacak mı, KYK yatacak mı, harçlık avans limiti, kmh faizi, kmh faizi hesaplama konularına ilişkin detayları öğrenebilirsiniz.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

* Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

* YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır.

* Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilerinizi e-devletten takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

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