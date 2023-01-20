KYK borçları silnecek mi? 2023 KYK borcu silindi mi?

Hükümetten borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. KYK kredi kullanan öğrenciler tarafından uzun zamandır beklenen KYK borçları silinecek mi? İşte detaylar....KYK borçları ödeme aşamasında olanlar için daha önce faizler silinmişti. Fakat KYK borçları vergi dairelerine devredilenler yapılan bu düzenlemeden faydalanmamıştı. Bugün açıklanan yapılandırma ile bu borçlar da kapmasama girecek.2023 borç yapılandırma paketi, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'ın paketin ayrıntılarına ilişkin konuşması beklenmekte.Açıklanan yapılandırma paketine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla ilgili cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Ayrıca şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.Ayrıca pakette Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı yapılacak. Ayrıca Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Yine pakette belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi gündemde.