Kwame Brown'ın gözünden, Kobe ve Jordan'ın farkları!

NBA'in eski oyuncularından Kwame Brown, eski efsanevi takım arkadaşları Kobe Bryant ve Michael Jordan arasındaki farklar hakkında konuştu.



Hem Jordan hem de Kobe ile takım arkadaşı olmak gibi nadir görülen bir fırsata sahip olmuş olan Brown, 'B High ATL' isimli podcast'te, iki efsane oyuncu arasında birçok benzerlik olsa da, bazı dikkate değer farklılıklar da olduğunu açıkladı:



"Sahada kişilikleri tamamen aynı olsa da, soyunma odasında Kobe, MJ gibi değildi. MJ etrafında o kadar güvenlik varken nasıl hareket edebiliyordu, bilmiyorum.



MJ'i bir kumarhanede veya bir bardayken yanında hep bir adamla görürdünüz. Öte yandan Kobe'nin pek öyle bir durumu yoktu ama onu öyle kişisel açıdan tanıma fırsatım da olmamıştı.



Kobe neredeyse MJ'i tam anlamıyla çalışmış gibiydi. Çünkü antrenmanlarda ve takımca akşam yemeğine gittiğimizde çok benzerlerdi, ama o kadar. MJ, basketbol oynayabilen sıradan bir adamdı."



Brown'a göre Jordan, golf oynamak, barlara gitmek ve kumarhanelerde takılmak gibi diğer ilgi alanlarına sahip olsa da, Kobe daha içine kapanık ve basketbola daha fazla odaklanmış bir oyuncuydu.



