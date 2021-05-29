Kwadwo Asamoah, Trabzonspor'a önerildi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerde rota sol beke çevrilmiş durumda. Cagliari ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki sol bek Kwadwo Asamoah en ciddi aday durumunda...

Haber; Sabah, Fotoğraf; inter.it
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Kwadwo Asamoah, Trabzonspor'a önerildi
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29 Mayıs 2021 12:01
Yeni sezon için transfere hızlı başlayan ve sol kanat Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor'a, sol bek mevkii için de menajerler tarafından bir isim geldi.

Bordo-mavililere bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de ismi çok anılan Kwadwo Asamoah önerildi.

Yönetim kurulu bu öneriyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletirken, gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği ortaya çıktı.

Cagliari kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Asamoah, bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi. Tecrübeli oyuncu, sol bek mevkiinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

2012'de 18 milyon Euro bonservisle Juventus'a transfer olan Asamoah, 2018'de ise Inter'e imza attı. Bu sezonun devre arasında Cagliari'ye geldi ve burada 9 maça çıkarken sadece 1 kez 11 başlayabildi.


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