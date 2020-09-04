Inter ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah, kendisine kulüp aramaya başladı.



İtalya'dan Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Asamoah'ın menajeri, oyuncusuna kulüp aramaya başladı. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin planları içerisinde yer almayan Asamoah'ın diz sakatlığı sonrası bir türlü eski formuna dönemediği bilgisi de verildi.



Haberin detayında, Asamoah için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bilgi aldığı vurgusu yapıldı.



İtalya'da Torino, Udinese ve Juventus formaları da giyen Kwadwo Asamoah, Serie A'da 270 maça çıktı ve 12 gol atıp 24 asist yaptı.



