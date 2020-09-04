Kwadwo Asamoah kulüp arıyor: "Türkiye'den ilgi var!"

Inter'in kendisine kulüp aramasını söylediği Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Kwadwo Asamoah kulüp arıyor: 'Türkiye'den ilgi var!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2020 17:21
Inter ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah, kendisine kulüp aramaya başladı.

İtalya'dan Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Asamoah'ın menajeri, oyuncusuna kulüp aramaya başladı. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin planları içerisinde yer almayan Asamoah'ın diz sakatlığı sonrası bir türlü eski formuna dönemediği bilgisi de verildi.

Haberin detayında, Asamoah için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bilgi aldığı vurgusu yapıldı.

İtalya'da Torino, Udinese ve Juventus formaları da giyen Kwadwo Asamoah, Serie A'da 270 maça çıktı ve 12 gol atıp 24 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için