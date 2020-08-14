Kuzyaev için Zenitli yöneticiden açıklama

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Daler Kuzyaev konusunda oyuncuyla yeniden anlaşmak isteyen Zenit yöneticisi Medvedev açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Kuzyaev için Zenitli yöneticiden açıklama
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14 Ağustos 2020 04:20
Zenit Kulübü yöneticisi Alexander Medvedev, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Daler Kuzyaev ile sözleşme görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Medvedev, Zenit ile sözleşmesi sona eren Kuzyev ile görüşmelere ara verdiklerini söyleyerek Beşiktaş ilgisiyle ilgili de açıklamada bulundu. Yeniden anlaşmak istedikleri Kuzyaev ile görüşmelerin 1 hafta sonra yeniden devam ettiğini söyleyen Medvedev, oyuncuya Beşiktaş ilgisi konusunda, "Türkiye dahil olmak üzere tüm ligleri takip ediyorum. Ancak Beşiktaş'ın Kuzyaev konusundaki planlarını takip etmiyorum" sözlerini kullandı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Daler Kuzyaevgeçen sezon 28 maçta Zenit formasını giymiş ve 1 gol 2 asist kaydetmişti.



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