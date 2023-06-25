Kuzyaev, Beşiktaş'a yaklaşıyor!

Beşiktaş, bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Daler Kuzyaev transferini bitirmeyi bekliyor. Zenit'le sözleşmesi biten 30 yaşındaki Kuzyaev ile pazarlıklar sürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Kuzyaev, Beşiktaş'a yaklaşıyor!
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25 Haziran 2023 12:13
Orta sahasını deneyimli bir 8 numarayla güçlendirmeye kararlı olan Beşiktaş, Daler Kuzyaev'i bekliyor. Zenit'le sözleşmesi biten 30 yaşındaki Rus futbolcuyla pazarlıklar devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Zenit formasıyla geçen sezon 35 resmi maçta 5 gol, 7 asiste imza atan başarılı oyuncuyu izlediği ve transferine onay verdiği öğrenildi.

Kuzyaev'in Rusya'dan ayrılmaya kararlı olduğu da ifade edildi. Ülkesindeki kaotik atmosfer nedeniyle kariyerini farklı bir ligde sürdürmek isteyen deneyimli futbolcunun maddi konularda anlaşma sağlanması halinde siyah-beyazlılarla sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Bu arada Kuzyaev'in bir miktar imza parası talep ettiği ve görüşmelerin bu nedenle uzandığı savunuldu. Siyah-beyazlıların yıllık ücreti artırarak imza parası problemini çözmeye çalıştığı aktarıldı. 

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