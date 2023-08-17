Kuzu Grup halka arz ne zaman? Kuzu Grup halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Sermaye Piyasası Bülteni yayımlandı. Bültene göre Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka açılmasına onay verildi. Şirketin 175 milyon lira sermayesi bulunuyor. Halka Arz sırasında 25 milyon bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek ve 25 milyon adet pay satışa çıkacak. Satış fiyatı ise 20,76 lira olarak belirlendi.Kuzu Grup GYO hissesi 20,76 TL'den halka arz olacak.Kuzu Grup GYO halka arz tarihinin 21-22-23 Ağustos 2023 olarak açıklanacağı öngörülmektedir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.Kuzu Grup GYO hissesinin sembolü "" olacak.Kuzu Grup GYO halka arzının büyüklüğü 1,03 milyar TL olarak açıklandı.Kuzu Grup GYO'nun halka arz açıklık oranı 25%'dır. Toplamda 50 milyon adet lot dağıtılacaktır.Kuzu Grup GYO şirketinin 1 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 100%'ü Kuzu Toplu Konut şirketine aittir.1943 yılında kurulan ve 80 yıldır istikrarlı yükselişini sürdüren Kuzu Grup tarafından hayat geçirilen Kuzu Grup GYO, gayrimenkul geliştirme ve turizm yatırımlarında lider oyuncu olma vizyonuyla hareket etmektedir.Kuzugrup GYO 15.06.2021 tarihinde kurulmuş ve 03.05.2023 tarihinde "Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" unvanını alarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.Şirket; gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.Kuzu Grup GYO, dünyanın başlıca otel zincirlerinden Bonvoy ile 2021'de yaptığı işletme anlaşması yaparak İstanbul Ataköy sahilde faaliyete geçen JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea ile uzun vadeli kira sözleşmeleri imzalayarak düzenli ve öngörülebilir kira geliri elde etmektedir.JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea, 204 otel odası ve 62 uzun dönem konaklama yapılabilecek rezidans dairesi ile Ataköy'de, sahil erişimi ve eşsiz Marmara denizi manzarası ile misafirlerine hem şehir oteli konforu hem de deniz kenarının benzersiz konaklama tecrübesi sunmaktadır.