Kuzu Grup halka arz hangi bankalarda veriyor? Kuzu Grup halka arz Akbank ve Yapıkredi'de yok?

Sermaye Piyasası Bülteni yayımlandı. Bültene göre Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka açılmasına onay verildi. Şirketin 175 milyon lira sermayesi bulunuyor. Halka Arz sırasında 25 milyon bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek ve 25 milyon adet pay satışa çıkacak. Satış fiyatı ise 20,76 lira olarak belirlendi.Kuzu Grup halka arzına Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım sağlanabilecek diğer aracı kurum ve bankalar şu şekilde;***Halka arzda Yapı Kredi ve Akbank konsorsiyum üyesi değildir. Halka arza bu iki bankadan katılım sağlanamayacaktır.A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Denizbank A.Ş.Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Fibabanka A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halk Bankası A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleriİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Bankası A.Ş.InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odeabank A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.Ş.Kuzu Grup GYO (KZGYO) halka arzı sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleşecek. KZGYO halka arzında toplam 50.000.000 lot dağıtılacak. Bireysel yatırımcılara düşecek lot sayısı halka arza olan talebe göre şekillenecek. Bu doğrultuda yaptığımız hesaplamalara göre halka arza katılım sayısına göre KZGYO halka arzında hesaba düşecek lot sayısı şu şekilde;500.000 Katılım 55 Lot (1141 TL)1.000.000 Katılım 27 Lot (560 TL)1.200.000 Katılım 23 Lot (477 TL)1.400.000 Katılım 20 Lot (415 TL)1.600.000 Katılım 17 Lot (352 TL)1.800.000 Katılım 15 Lot (311 TL)2.000.000 Katılım 14 Lot (290 TL)2.400.000 Katılım 12 Lot (1065 TL)Kuzu Grup GYO hissesi 20,76 TL'den halka arz olacak.Kuzu Grup GYO halka arz tarihinin 21-22-23 Ağustos 2023 olarak açıklanacağı öngörülmektedir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.Kuzu Grup GYO hissesinin sembolü "" olacak.Kuzu Grup GYO halka arzının büyüklüğü 1,03 milyar TL olarak açıklandı.Kuzu Grup GYO'nun halka arz açıklık oranı 25%'dır. Toplamda 50 milyon adet lot dağıtılacaktır.Kuzu Grup GYO şirketinin 1 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 100%'ü Kuzu Toplu Konut şirketine aittir.1943 yılında kurulan ve 80 yıldır istikrarlı yükselişini sürdüren Kuzu Grup tarafından hayat geçirilen Kuzu Grup GYO, gayrimenkul geliştirme ve turizm yatırımlarında lider oyuncu olma vizyonuyla hareket etmektedir.Kuzugrup GYO 15.06.2021 tarihinde kurulmuş ve 03.05.2023 tarihinde "Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" unvanını alarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.Şirket; gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.Kuzu Grup GYO, dünyanın başlıca otel zincirlerinden Bonvoy ile 2021'de yaptığı işletme anlaşması yaparak İstanbul Ataköy sahilde faaliyete geçen JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea ile uzun vadeli kira sözleşmeleri imzalayarak düzenli ve öngörülebilir kira geliri elde etmektedir.JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea, 204 otel odası ve 62 uzun dönem konaklama yapılabilecek rezidans dairesi ile Ataköy'de, sahil erişimi ve eşsiz Marmara denizi manzarası ile misafirlerine hem şehir oteli konforu hem de deniz kenarının benzersiz konaklama tecrübesi sunmaktadır.