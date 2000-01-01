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Kuzma'nın "starstruck" olduğu iki kişi: LeBron ve Denzel!

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, ilk ve son kez hangi ünlü kişiden oldukça etkilendiğini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, ilk ve son kez hangi ünlü kişiden oldukça etkilendiğini paylaştı.

Kuzma, Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony ile, basketbolun yanı sıra sahadaki hayatlarıyla ilgili her şey hakkında konuştukları bir sohbete katıldı.

Anthony'nin Kuzma için, ilk ve son kez ne zaman "starstruck" olduğu gibi sorular vardı. Kuzma, şu şekilde konuştu:

"İlk kez starstruck olduğumda, çaylak yılımda Cleveland Cavaliers'a ve LeBron'a karşı oynadığım zamandı. Öyle biriyle sahada olmak çok etkileyici olduğu için, kesinlikle o anı söylemeliyim."

Kuzma lige 2017'de 27. sıradan girdiğinde, James o zamanlar Cavaliers'la birlikteydi.

Kuzma, Anthony'nin "en son ne zaman starstruck olduğunu" sorduğunda ise, "Muhtemelen Denzel Washington ile konuşurken" yanıtını verdi.


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