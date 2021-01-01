Kuzma'nın Kidd'den öğrendiği şey: 'Normal sezon, bir prova'

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma'nın, Lakers'ın yardımcı antrenörü ve NBA efsanesi Jason Kidd'den öğrendiği ders hakkında konuştuğu bildirildi.



Lakers Daily'den Ryan Ward, Kuzma'nın Kidd'den, NBA'in normal sezonunun playofflar için bir 'prova' olduğunu öğrendiğini belirttiğini paylaştı:



"Kyle Kuzma, Jason Kidd'den normal sezonun playofflar için bir 'prova' olduğunu öğrendiğini söylüyor. Takımın, playoff dönemine taşımayacakları şeylerin neler olduğunu çözdükleri bir dönemdeyiz."



Lakers, 14-6'lık derecesiyle Batı'da üçüncü sırada ve Kuzma ile Kidd, şampiyonluk unvanlarını başarılı bir şekilde korumak için playofflara hazır olmayı hedefliyor.



