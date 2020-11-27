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Kuzma'dan eleştirenlere: "Motivasyon için teşekkürler"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, yeni Puma reklamında kendisini eleştirenlere seslendi ve ilham verici bir mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, yeni Puma reklamında kendisini eleştirenlere seslendi ve ilham verici bir mesaj gönderdi.

Lakers taraftarlarından yakın zamanda yoğun eleştirilere maruz kalan Kuzma, bu kuru gürültüye rağmen çalışma isteğini paylaştı.

25 yaşındaki oyuncu, reklamda şunları söyledi:

"Çok şey verilenden, çok şey beklenir. Ancak kimse bu beklentinin zihinsel anlamda bedelinden bahsetmez. Evet, duyuyorum sizi. Konuşulanları duyuyorum: 'Yeterince iyi değil. Bu paraya değmez. Takas edin.'

Bugünlerde herkes her şeyi eleştiriyor. Ama kendinizi bir de benim yerime koyun. Her başarısızlık, her deneme ve her olumsuz yorum için, motivasyon için teşekkürler."





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