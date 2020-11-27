Kuzma'dan eleştirenlere: "Motivasyon için teşekkürler"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, yeni Puma reklamında kendisini eleştirenlere seslendi ve ilham verici bir mesaj gönderdi.Lakers taraftarlarından yakın zamanda yoğun eleştirilere maruz kalan Kuzma, bu kuru gürültüye rağmen çalışma isteğini paylaştı.25 yaşındaki oyuncu, reklamda şunları söyledi: