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Kuzma, yüzük almaması için dilekçe imzalayanlara seslendi!

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, Lakers ekibinin Miami Heat'e karşı şampiyonluğu kazanması durumunda, kendisinin yüzük almaması için bir dilekçe imzalayan insanların bu eylemi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, Lakers ekibinin Miami Heat'e karşı şampiyonluğu kazanması durumunda, kendisinin yüzük almaması için bir dilekçe imzalayan insanların bu eylemi hakkında konuştu.

İstikrarsız oyunu nedeniyle sosyal medyada oldukça büyük tepki gören bir oyuncu haline gelen Kuzma, 8.000'den fazla kişinin Change.org'da, Los Angeles şampiyonluğu kazanırsa kendisinin yüzük almamasını talep eden bir dilekçe imzalamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gece Heat'e karşı alınan yenilginin ardından, 25 yaşındaki forvet şunları söyledi:

"Gerçekten umrumda değil. Yani, birini ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Önemli değil. Yani, bu yıl saçlarımı sarıya boyadığımı görmüştünüz. Umurumda değil. Twitter şaka yeridir. Şakalara ben de gülerim. Beni hiç etkilemiyor."

"BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK GÜZEL"

Kuzma, bu mağlubiyetin bir bütün olarak Lakers'ın ruhunu etkileyeceğinden şüphelendiğini de ekledi:

"Kusursuz değiliz. Kimse mükemmel değildir. Mükemmel bir takım veya birey olmaz. Herkes hata yapar. Bizim için en önemli şey, yapmamız gereken şeyleri işleme koymak ve tüm sene yaptığımız gibi devam ettirmektir. Takıma mesajımız, arka arkaya iki kez kaybetmeyi sevmiyor oluşumuz. Hedefimiz sadece playofflar için değil, tüm sezon boyunca buydu.

Açıkçası, biraz hayal kırıklığına uğramak bizim için harika. Bir süredir zirvedeydik ve şimdi buna cevap vermeliyiz. Ve takımda sahip olduğumuz kişilere bakınca, şansımız yüksek diye düşünüyorum."


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