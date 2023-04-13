Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'nin aşağılayıcı yorumlarına Twitter'dan uzun bir yanıt verdi.



FanDuel TV'nin 'Run It Back' programında Michelle Beadle ile konuşan Dinwiddie'ye, Kuzma ile uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları hakkında ne düşündüğü soruldu.



Ocak ayında Wizards ekibi, Dinwiddie'nin bulunduğu Dallas Mavericks'i mağlup ettiğinde, Dinwiddie, "Onlar için bunların hepsi şov gibi bir şey. Orada kazanmak için değil, para için oynuyorlar." şeklinde konuşmuştu.



Dinwiddie'nin bu ifadeleri hoşuna gitmeyen Kuzma, Twitter'da "İşin komik tarafı, onlar da kazanmaya oynamıyorlar." ifadeleriyle yanıt vermişti.



Üç ay sonrasında Dinwiddie, o basın toplantısında söylediklerinin ekibini motive etme amaçlı olduğunu, ancak Kuzma'nın muhtemelen bunu kişisel aldığını söylemişti.



FanDuel TV ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda ise Dinwiddie, Kuzma'ya o dönemde neden hemen karşılık vermediğini şöyle açıkladı:



"Cevap vermek istedim, fakat menajerim buna gerek olmadığını, yapacak daha önemli işlerimiz olduğunu, playofflara hazırlanmamız gerektiğini falan söylemişti. Ama artık o takımda değilim, şu anda playofflardayım, o değil.



Şöhrete ve hayata karşı bakış açısına baktığımızda, önceliklerinin değişme eğiliminde olduğunu görebiliriz. Bu yüzden o şekilde giyiniyor, basketbola o şekilde yaklaşıyor ve o şekilde yorumlar yapıyor. Draymond'ın (Green) ifadesiyle de söylediğim gibi, güven eksikliği gürültülü oluyor.



Orada sırf bir kontrat kapmak için oynadığını sen de biliyorsun. Gerçekten iyi olan bir takımda, muhtemelen üçüncü yıldız bile olamazsın, çünkü olsaydın Lakers seni tutardı. Ayrılma sebeplerinden biri, daha fazla para istemendi. Bunların hepsi gerçek olan şeyler. Adamla oynadığım için, önceliklerinin ne olduğunu biliyoruz."



KUZMA VERDİ VERİŞTİRDİ...



Kuzma'nın bu ifadelere birkaç tweet'lik olan yanıtı, Dinwiddie'nin soyadına saygısızca bir yorum getirmesinin yanı sıra, Nets guardının kariyerinde kendisinden çok daha fazla takım değiştirdiğine ve birçok farklı konuya dikkat çekti:



"Tamam, madem o kadar 'ünlüyüm', biraz da seni popüler yapayım. İnternetteki şeylere genellikle aldırış etmem ama bu hayalperestin takım arkadaşlarım ve benim hakkımda konuşmaya devam etmesine izin veremem.



1) Güven eksikliği mi? Wizards ve ben belli ki bu Dinsh*ttie'nin kafasından çıkamıyoruz. Bu adam 60 milyon dolara bir takımla anlaştı ve bir sonraki sezon bitmeden takaslandı.



2) Bu ligde ne kazandın acaba? Haha oğlum seni basketbol topu gibi oradan oraya attılar.



3) Playofflara kaldığınız için All-star molasından önce aldığınız 34 galibiyete öncülük eden Kevin Durant ve Kyrie Irving'e teşekkür edebilirsin (aradan sonra 11-13'sünüz).



4) Kendine ikinci opsiyon mu dedin??? Point guard yedeği desen daha doğru haha. Seni iki ay boyunca, Wizards'taki döneminin sonunda (ikinci opsiyon olarak) 8-4-4 ortalama yakalarken yakından izlemişliğim var. Kulağa hoş geliyor tabii ama şu anda hala oynayabildiğin için mutluyum!



5) Ve evet! Büyük bir kontrat yolda. B*k atma haha.



6) Senin kontratının hakkını verebilmenin tek yolu, NBA'in senin kripto ile ödeme alma isteğini kabul etmesi olur.



Gördüğün ilginin tadını çıkar! Bastır Sixers!"





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