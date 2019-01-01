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Kuzma: "Tutarsız bir rolde tutarlı olmak zordur"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, yıllar içinde düşen performansından ötürü kendisine gelen eleştiriler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, yıllar içinde düşen performansından ötürü kendisine gelen eleştiriler hakkında konuştu.

Anthony Davis'in 2019 yazında kadroya katılmasıyla takımdaki rolü azalmış olan Kuzma, 2019-20 sezonunda 61 normal sezon maçından sadece 9'unda ilk beş başlamış, geride bıraktığımız sezonda ise bu miktar 32 maça yükselmişti.

Son birkaç yılda Lakers için bir rotasyon oyuncusu haline gelmesine rağmen, Kuzma, tutarlı bir rol verilirse All-Star seviyesindeki rakamlara ulaşabileceğinden emin olduğunu belirtti:

"Kesinlikle ulaşabilirim. Üstelik buna olan inancım büyük de. Kimsenin ne düşündüğü veya dediği umurumda değil. Kendimi tanıyorum ve yeteneğimi de biliyorum. Tutarsız bir rolde tutarlı olmak zordur. Gelecek yıl daha tutarlı bir alanda bulunacağım için heyecanlıyım.

Her sezon bir şeyler inşa etmeye ve oyunuma bir şeyler katmaya çalışarak, harika bir iş çıkardım. Kendimi harika bir savunmacıya dönüştürdüm. Çaylak yılımda savunmada çok etkisizdim. Kimseyi durduramıyordum. Şimdi, ister elit seviyedeki forvetler, ister dört numaralar, hatta point guardlar ve şutör guardlar olsun, dört pozisyonu da savunma ve oyunun o yönünde gerçekten etki yaratma yeteneğine sahibim."

Geçtiğimiz sezon Kuzma, Lakers için maç başına 12.9 sayı, 6.1 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları tutturmuş ve bir önceki sezona göre hem ribaund hem de asist rakamlarını geliştirmişti (2019-20 sezonunda sırasıyla 4.5 ve 1.3'tü).

Kuzma, Aralık 2020'de üç yıllık sözleşme uzatması imzalamıştı ve bu kontrat 2023-24 sezonu sonuna kadar sürecek.


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