Kuzma, takımdaki rolünü anlamak için Vogel ve Pelinka'ya gitti

Los Angeles forveti Kyle Kuzma'nın, yeni sezondaki rolü hakkında konuşmak için başantrenör Frank Vogel ve genel menajer Rob Pelinka ile bir araya geldiği bildirildi.



Kuzma, 2021 ölü sezonunda sınırlı bir serbest oyuncu olacağı için, kariyeri için çok önemli bir sezona giriyor. 25 yaşındaki oyuncunun, ayın başında yeni sezondaki rolünü tartışmak için Vogel ve Pelinka ile bir araya geldiği açıklandı.



SCNG'den Kyle Goon, gelişmeyi şu şekilde aktardı:



"Durum hakkında bilgi sahibi bir kişinin SCNG'ye söylediğine göre, Kuzma ayın başında Vogel ve genel menajer Rob Pelinka ile bir araya gelerek, sezondaki rolünü anlamak ve geleceği hakkında bir fikir edinmek için görüştü ve toplantıdan, sahadaki fırsatlar için mücadele etmesi gerektiği hissiyatıyla ayrıldı."



Goon'un bildirdiğine göre Pelinka, sözleşmenin uzatılmasını görüşmek için Kuzma ile yine de görüşebilirdi, ancak "bunu yapmak için kesin bir plan yoktu".



Bu yıl Kuzma'nın, ekibin Montrezl Harrell ile sözleşme imzalaması ve Markief Morris'i kadroda tutmasıyla, dakikalarının çoğunu kısa forvet pozisyonda geçireceği düşünülüyor.



Lakers'ın uzun vadede Kentavious Caldwell-Pope'a bağlılığı ve Talen Horton-Tucker'ın hazırlık maçlarında bazı inanılmaz performanslar göstermesiyle, şiddetli bir rekabetle karşı karşıya kalması bekleniyor.



