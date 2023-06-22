Bu yaz serbest oyuncu olan Washington Wizards forveti Kyle Kuzma'nın, yeni sözleşmesinde sezon başına 30 milyon dolar talep ettiği bildirildi.



Bireysel olarak iyi bir sezonu geride bırakan Kuzma'nın, herhangi bir takımdan kazançlı bir kontrat teklifi alabileceği söyleniyordu.



Action Network'ten Matt Moore, son raporunda Kuzma'nın bir sonraki ekibinden yılda en az 30 milyon dolar istediğini belirtti:



"Wizards'ın Beal'ı takas ederek yeniden yapılanma sürecine doğru ilerlemesiyle, Kyle Kuzma'nın da serbest oyuncu döneminde yeni bir yuva bulma olasılığı (kesin olmasa da) yüksek. Lig kaynaklarına göre Kuzma, görüşmelerde sezon başına 30 milyon dolar talep ediyor."



Kariyerinin belki de en iyi sezonunu geçiren Kuzma, %44 şut isabetiyle 21.2 sayı, 7.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.





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