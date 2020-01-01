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Kuzma: "Önümde İsa olsa, o şutu yine atardım..."

Denver Nuggets karşısında 124-121 galibiyetten yeni çıkan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, maç sonrası röportajında, maçı kazandıran basketi bulan Kyle Kuzma hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets karşısında 124-121 galibiyetten yeni çıkan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, maç sonrası röportajında, maçı kazandıran basketi bulan Kyle Kuzma hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

LeBron, Kuzma için "Şampiyonluk kazanmamız için en iyi üçüncü oyuncumuz olması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca Anthony Davis veya kendisinin oynayamaması durumunda, bir adım öne çıkarak, ikinci opsiyon olması gerekeceği konusunda konuştu.

Geçtiğimiz gece 25 sayı ve 6 ribaund ile oynayan Kuzma, Nuggets uzunu Bol Bol'un üzerinden bulduğu maç kazandıran üçlük sonrası, farklı bir açıklamada bulundu:

"Sanırım İsa bile önümde olsa, o şutu atardım."

Kuzma'nın açıklaması NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ı hazırlıksız yakaladı. Inside The NBA programı sunucusu Shaq, Kuzma'nın açıklamalarına, "İsa'yı daha önce oynarken görmüştüm. Umarım, bir sonraki Kyle'ı kilitleyebilir." şeklinde konuştu.

İşte Kuz'un maç kazandıran basketi!:


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