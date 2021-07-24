Kuzma'nın menajeri, "Schröder'la anlaşamıyor" iddialarını yalanladı

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma'nın menajeri, Kuzma ve Dennis Schröder'in sezon boyunca "anlaşmazlık yaşadığı" yönündeki söylentileri yalanladı.ESPN'den Jordan Schultz, yakın zamanda attığı bir tweet'te Schröder ve Kuzma'nın birçok durumdayaşadıklarını ve ikili arasındaki gerilimin playofflar ilerledikçeiddia etmişti. Her iki Lakers oyuncusu için 2020-21 sezonu boyunca benzer söylentiler ortaya çıkmıştı ve bununla birlikte ciddi şekilde düşük performans göstermişlerdi.Kuzma'nın menajeri, Schultz'un raporunun ekran görüntüsünü Instagram hikayesinde paylaşarak, bu iddialara basit bir(soytarı) ile tepki gösterdi:Schröder, 120 milyon dolar civarında bir teklif alma umuduyla bu sezonun başlarında Lakers'tan gelen 84 milyon dolarlık bir kontrat teklifini geri çevirmişti. Kuzma'nın ise Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum gibi All-NBA seviyesinde bir yetenek olduğuna inandığı iddia edilmişti.