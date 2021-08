Kuzma'nın Kobe ile antrenmanı: "Torunlarıma anlatacağım!"

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Kobe Bryant ile geçmişte yaptığı zorlu antrenmandan bahsetti.



Eski Los Angeles Lakers forveti, Kobe ile hiçbir zaman takım arkadaşı olmasa da beraber çalışma fırsatı bulmuştu.



Kuzma, Bryant ile yaptığı antrenmanın hikayesini The Players' Tribune'deki "To My Lakers Family" makalesinde şu şekilde kaleme aldı:



"Kobe ile bir keresinde akşam yemeği yemiştim ve sonraki yaz kendisine 'Kobe, çalışmamız gerek. Seninle salonda antrenman yapmak istiyorum.' diye mesaj atmıştım.



Bu antrenman için iki, üç kez kendisine ulaşmaya çalışmıştım, ama kendisi meşgul bir adamdı. Sonra yazın sonlarına doğru, muhtemelen Ağustos gibi, birdenbire cevap vermişti.



Ben o sırada L.A.'deydim, Cumartesi gecesiydi ve birkaç arkadaşımla dışarı çıkmak üzereydim. Kapıdan çıktığım gibi, saat 9:45 civarı rastgele bir mesaj almıştım:



'Hey, Pazar sabahı saat 8:00'de benimle Newport'ta buluş.'



O Pazar sabahı, ertesi sabahtı. Bu yüzden yemeğe gitmek üzere olduğum arkadaşlarıma 'Beyler ben gelemiyorum. Yarın antrenmanım var. Sonra görüşürüz.' demiştim.



Newport'a bir saat uzaklıktaydım, bu yüzden çok erken uyanmıştım. 5:45 gibi uyanıp 6:30 gibi evden çıkacaktım. Yollar da bomboştu, bu yüzden Newport'a arabayla giderken biraz hızlı sürmüştüm çünkü çok sabırsızdım.



Ve kafamda, Kobe'nin erkenden spor salonuna gittiğini ve terlemiş bir halde çoktan beni beklediğini hayal ediyordum... 7:15 gibi oraya varmıştım. Kırk beş dakika erkenden. Tabii ki, bu adam 8:05'e kadar gelmemişti ve bizim de antrenmanımız saat 8:00'deydi. Ama hiç sorun yoktu, çünkü Kobe'nin benden önce oraya varacağını düşünerek boncuk boncuk ter döktüğüm için, bu olay bana sonradan çok komik gelmişti.



Antrenmana başlamıştık ve kelimenin tam anlamıyla hayatımda yaptığım en zor antrenmandı.



Dediğim gibi, Ağustos ayındaydık. Bu dönemler, sezona yeterince yakın olan ve genellikle oldukça formda olduğumu düşündüğüm dönemler oluyor. Kobe antrenmanda bana 'Tamam, bu hareketi yapıyoruz, şunu yapacağız' diyordu. 'Her hareketin 25 tekrarı var.' falan. Genellikle salonda 10 ya da 12 tekrar yaparsınız. Ama biz 25 tekrar yapıyorduk.



Antrenman bittiğinde yorgunluktan ölüyordum. Ve bir sürü şut falan kaçırdığım için, hayatımın en kötü antrenmanı olduğunu düşünmüştüm. Ama tabii ki sonrasında el sıkışarak mekandan ayrılmıştık.



Ertesi gün Rob Pelinka'ya rastladığımda, 'Kobe ikinizin harika bir antrenman yaptığınızı söyledi. Gerçekten formdaymışsın dedi.' demişti. Ve ben de resmen apışıp kalmıştım.



Çok komik. Kobe'den küçük bir iltifat, ihtiyacınız olan tek şey oluyor. Torunlarıma Kobe'nin formda olduğumu söylediği anı kesinlikle anlatacağım. Böyle şeyleri asla unutmazsınız."



Kuzma, kariyerinde 15.2 sayı, 5.6 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarına ve %33.8 üçlük isabeti oranına sahip.