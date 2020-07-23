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Kuzma: "Ne olursa olsun, paramı kazanacağım"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma "ne olursa olsun parasını kazanacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma "ne olursa olsun parasını kazanacağını" söyledi.

Kuzma, Lakers'la herhangi bir uzatma kontratı görüşmesi yapma havasında değil. Takımın sezonuna odaklanan Kuzma, parasını kazanacağından emin olduğu için, L.A.'daki geleceğinin durumunu soran soruları umursamadı:

"Yani, ne olursa olsun paramı kazanacağım, bu yüzden gerçekten umrumda değil. Bir gün olacak. Bu yüzden bunu düşünmüyorum."

24 yaşındaki oyuncunun, 2017 NBA Draftı'nda 27. sırada seçildiğinden ötürü, toplam 5 milyon dolarlık maaş sınırını ihlal etmesi bekleniyor. Lakers yönetiminin güvenini kazanabildiğinden ötürü, Kuzma, büyük bir maaş alacağından emin olarak, iyimser görünüyor.


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