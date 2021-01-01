Kuzma: "McDonald's ve Little Caesar's ile büyüdüm"

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, NBA sözleşmesini imzaladığında ilk işinin kişisel bir şef tutmak olduğunu açıkladı.



Kuzma kısa süre önce NBC Sports'tan Chase Hughes'a, NBA parasıyla ilk satın alma işlemini özel şef tutarak gerçekleştirdiğini belirtti. Çok fazla abur cubur yiyerek büyüdüğünü belirten Kuzma, Los Angeles Lakers'a katılmak için Güney Kaliforniya'ya gittiğinde lig standartlarını karşılamak istemiş olduğunu söyledi:



"Lige girer girmez, paramı ilk harcadığım şey buydu. Ben McDonald's ve Little Caesar's pizza yiyerek büyüdüm. Paramı kazanır kazanmaz, bu konunun üzerinde durmak istediğimi biliyordum.



Yemek yemeyi çok seviyorum ve ailemin genetiğinden ötürü, doğru beslenmediğim takdirde kilo alıyorum. Bir şefe sahip olmak çok önemli. Aynı zamanda büyük miktarda stresten de kurtulmuş oluyorsunuz. Artık 18:30'da evdeyken saate bakıp, 'ne yiyeceğim?' demiyorum. Yukarı çıkıyorum ve masamda oluyor."



SIRRI, 'DENVER OMLETİ'



Kuzma, ayrıca maç günlerinde Denver omleti (jambon, soğan, biber ve peynir) yemeye alıştığını ve bunun, iyi maçlar öncesinde bir ritüel olduğunu da sözlerine ekledi:



"NBA'de olduğunuzda ve iyi bir maç geçirdiğinizde, bunun neyden kaynaklandığını anlamaya çalışmakla gelen bir durum. Ve omletleri de severim, o kadar da kötü değil. Her gün kahvaltı yapıyorsunuz sonuçta."



Şimdiye kadar, Wizards 5-3 derecesiyle Doğu Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.



