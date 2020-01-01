Kuzma: "LeBron ve AD'nin kontrat süreleriyle eşleşmiş oldum"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, LeBron James ve Anthony Davis ile birlikte en az iki yıl daha oynayabilme konusunda duyduğu heyecan hakkında konuştu.



Kuzma, Lakers ile 2022-23 sezonunun sonuna kadar kalmasını sağlayacak 40 milyon dolar değerinde üç yıllık bir sözleşme uzatma üzerine anlaşmıştı. Kuzma'nın 2023-24 sezonu için bir de oyuncu opsiyonu bulunuyor.



Spectrum Sportsnet'ten Mike Trudell'e göre, 25 yaşındaki oyuncu, muhabirlere şu açıklamalarda bulundu:



"Evet, 2+1 oyuncu opsiyonuna sahip olarak, kendimi bu adamlarla (kontratlarıyla) aynı hizaya sokmam ve aynı zamanda en verimli dönemime girdiğimde, anlaşmam bitene kadar bir şampiyonluk fırsatı içinde bulunmak adına gelişmeye devam edebilmem açısından harika bir durum yaşadım. Bunda iki taraf ta karlı çıktı."



James, kısa süre önce Lakers ile 85 milyon dolar değerinde iki yıllık maksimum sözleşme uzatmasını kabul ederken, Davis birkaç hafta önce beş yıllığı 190 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme imzalamıştı.



