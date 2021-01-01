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Kuzma: "LeBron olmasa, Cleveland'dan bir b*k olmazdı"

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, ekibinin Cleveland Cavaliers'a karşı aldığı galibiyet sonrası, Cleveland şehriyle ilgili acımasız bir yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, ekibinin Cleveland Cavaliers'a karşı aldığı galibiyet sonrası, Cleveland şehriyle ilgili acımasız bir yorumda bulundu.

Wizards'ın dün gece Cavaliers'a karşı 97-94'lük galibiyetinde maçı kazandıran üçlük isabetini bulmuş olan Kuzma, karşılaşma sonrası şu şekilde konuştu:

"Kaybetmeleri aslında taraftarlarının suçuydu. Bir tane pankart vardı, 'Kuzma'ya yüzüğünü LeBron kazandırdı' yazıyordu. Ve sürekli laf atıp duruyorlardı. Ben de onlara 'LeBron olmasaydı, Cleveland'dan bir b*k olmazdı' dedim."

Kuzma, geçtiğimiz sezon Washington'un yıldız guard Russell Westbrook karşılığında Los Angeles Lakers'tan aldığı üç oyuncudan biriydi.

Genel rakamları önceki sezonlara kıyasla daha iyiye gitmemiş olsa da, Kuzma son birkaç sezonda James'in yanında azalan rolü sonrası DC'de artık daha serbest hareket etme fırsatı yakalamış durumda.


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