Kuzma, Lakers'tan "yüksek meblağlı bir anlaşma" bekliyor

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma'nın, ölü sezonda Lakers'tan "yüksek meblağlı bir anlaşma" beklediği bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre Kuzma, Lakers'tan ölü sezonda 'yüksek meblağlı bir anlaşma' bekliyor.



Ekim ayında Lakers ile 2020 NBA şampiyonluğunu kazanan Kuzma, bu yaz takımla çaylak ölçeğinde uzatma kontratı imzalamaya hak kazanmıştı.



Windhorst, Brian Windhorst & The Hoop Collective podcast'inde şunları söyledi:



"Bir de kontratında hala bir yılı daha bulunan, ama uzatma hakkına sahip olan Kyle Kuzma var. Ve anladığım kadarıyla, oldukça yüksek meblağlı bir anlaşma bekliyor."



Kuzma önceki sezon 12.8 sayı, 4.5 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları ile oynamıştı.



Kuz, Lakers ile sözleşme uzatması üzerinde anlaşmazsa, 2021'de sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



