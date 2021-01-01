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Kuzma, Lakers'taki "mükemmel rolünü" tanımladı

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, takım içinde kendisi adına "mükemmel rolü" tanımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, takım içinde kendisi adına "mükemmel rolü" tanımladı.

Bleacher Report'tan Tyler Conway, bir makalesinde Kuzma'nın rolüyle ilgili belirtmiş olduğu bazı ifadelerini aktardı. 25 yaşındaki oyuncu, Lakers ile daha istikrarlı bir rolde gelişebileceğine inandığını belirtti:

"En çok istediğim şey, sadece istikrarlı bir rolde oynamak. Böyle bir olanağım olursa, gerçekten neler yapabileceğimi gösterebilirim. Bu yılın bazı bölümlerinde ve hatta kariyerimin herhangi bir bölümünde, istikrarlı bir şekilde sahada bulunduğumda sahada topu taşıyorum, takım arkadaşlarını daha iyi hale getiriyorum, skor üretiyorum, şut atıyorum, savunma yapıyorum ve ribaund da alıyorum. Bence bana öyle bir imkan verildiği takdirde, iyi olurum."

Kuzma, geçtiğimiz sezonu 12.9 sayı ve 6.1 ribaund ortalamalarıyla kapatmıştı.


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