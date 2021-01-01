Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kuzma: "KOVID-19 protokolleri yüzünden, takım olarak bağ kuramıyoruz"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, devam eden KOVID-19 sağlık ve güvenlik protokollerinin Lakers'ın takım olarak bağlanma olanağını etkilediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, devam eden KOVID-19 sağlık ve güvenlik protokollerinin Lakers'ın takım olarak bağlanma olanağını etkilediğini belirtti.

Lakers ekibi sezona 15-6 derecesiyle başlamasına rağmen, Kuzma bu sağlık protokollerinin Lakers'a olan etkisinden şu şekilde bahsetti:

"İşin zihinsel yönünden bir yükü de var. Herkes odasında kilitli ve dışarıda hala bir salgın var. Bu kesinlikle maç kaybetmek için bir bahane değil, ama her gün böyle olunca, insan hayatı açısından zihinsel bir yük oluyor.

Çok fazla bağ kuramıyoruz. Tabii ki, NBA'in herkesi güvende tutmak için çok, çok katı kuralları var. Teması takip eden küçük alarmlarımız var ve güvende olup tedbirli davranıyoruz.

Çok fazla insanın yanında olmamamız gerekiyor. Washington gibi bir takımın organizasyonda altı, yedi, sekiz kişinin virüs kapmasıyla maçlarının ertelendiğini hepimiz gördük. Bu size oldukça zarar verir, özellikle de şampiyonluk hedefleriniz varsa."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal