Kuzma: "KOVID-19 protokolleri yüzünden, takım olarak bağ kuramıyoruz"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, devam eden KOVID-19 sağlık ve güvenlik protokollerinin Lakers'ın takım olarak bağlanma olanağını etkilediğini belirtti.



Lakers ekibi sezona 15-6 derecesiyle başlamasına rağmen, Kuzma bu sağlık protokollerinin Lakers'a olan etkisinden şu şekilde bahsetti:



"İşin zihinsel yönünden bir yükü de var. Herkes odasında kilitli ve dışarıda hala bir salgın var. Bu kesinlikle maç kaybetmek için bir bahane değil, ama her gün böyle olunca, insan hayatı açısından zihinsel bir yük oluyor.



Çok fazla bağ kuramıyoruz. Tabii ki, NBA'in herkesi güvende tutmak için çok, çok katı kuralları var. Teması takip eden küçük alarmlarımız var ve güvende olup tedbirli davranıyoruz.



Çok fazla insanın yanında olmamamız gerekiyor. Washington gibi bir takımın organizasyonda altı, yedi, sekiz kişinin virüs kapmasıyla maçlarının ertelendiğini hepimiz gördük. Bu size oldukça zarar verir, özellikle de şampiyonluk hedefleriniz varsa."



