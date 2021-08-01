Kuzma: "Kobe tarihin en iyisi, kuşkusuz..."

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, eski takımı Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın "gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" olduğunu söyledi.
Kuzma, Sports Center'ın Kobe Bryant ile ilgili tweetlediği istatistiklere yanıt verdi.
Tweet'te, Bryant'ın LeBron James ve Steph Curry'nin toplamından daha fazla 40 sayılık performansa; Kevin Durant, Larry Bird ve LeBron James'in toplamından daha fazla 50 sayılık performansa ve Michael Jordan ile LeBron James'in toplamından da daha çok 60 sayılık performansa sahip olduğu yer alıyordu.
Kuzma, bu istatistiklere yanıt olarak "Tarihin en iyisi, kuşkusuz" şeklinde tweet attı: