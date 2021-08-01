Kuzma: "Kobe tarihin en iyisi, kuşkusuz..."

Greatest ever no question https://t.co/hYOsgUdIXS



— kuz (@kylekuzma) August 1, 2021

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, eski takımı Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın "gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" olduğunu söyledi.Kuzma, Sports Center'ın Kobe Bryant ile ilgili tweetlediği istatistiklere yanıt verdi.Tweet'te, Bryant'ın LeBron James ve Steph Curry'nin toplamından daha fazlaperformansa; Kevin Durant, Larry Bird ve LeBron James'in toplamından daha fazlaperformansa ve Michael Jordan ile LeBron James'in toplamından da daha çokperformansa sahip olduğu yer alıyordu.Kuzma, bu istatistiklere yanıt olarakşeklinde tweet attı: