Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, takım arkadaşı Jordan Poole'un "yanlış anlaşılmış" biri olduğunu savundu.



"Some Dude Show" isimli podcast'te konuşan Kuzma, bu yılın Haziran ayında Wizards'a takas edilen yeni takım arkadaşı Poole hakkında konuştu.



Poole'un Golden State Warriors'taki döneminin sonuçlanma biçimi hakkında konuşan Kuzma, takım arkadaşının insanlar tarafından "yanlış anlaşılan" biri olduğunu söyledi:



"Çok yanlış anlaşılmış biri. Onu Golden State'teyken gördüğünüzde 'Tamam, biraz olgunlaşmamış biri olabilir' diyebilirsiniz ama kendisi şimdiye kadar gördüğüm en profesyonel sporculardan biri.



Sürekli çalışıyor ve odaklı da. Her maçtan sonra birbirimizi arayıp sadece o maç hakkında konuştuğumuz oluyor. NBA'in bu döneminde pek fazla insandan bunu görmezsiniz. Kendisi oldukça yanlış anlaşılan, süper yetenekli bir oyuncu..."



Poole, 2021'de Warriors'ın şampiyonluk kazanmasına yardım etmede çok önemliydi ve bu ona o yaz 4 yıllık, 128 milyon dolarlık bir sözleşme kazandırdı. Poole geçen sezon maç başına 20,4 sayı ortalaması yakaladı ancak sezon öncesi antrenmanlarda Draymond Green ile yaşadığı çekişmenin ardından takımdaki rolü bir daha asla eskisi gibi olmadı.



