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Kuzma: "DC'de başkasının gölgesinde kalmıyorum"

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, "başkasının gölgesinde kalmama" fırsatı yakaladığı için, Wizards'a takas edilmekten memnun olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, "başkasının gölgesinde kalmama" fırsatı yakaladığı için, Wizards'a takas edilmekten memnun olduğunu söyledi.

25 yaşındaki oyuncu, ESPN'in 'NBA Today' programında yakın zamanda yaptığı bir sohbette, Wizards'ın neden tam olarak aradığı takım olduğunu şu şekilde açıkladı:

"Bireysel açıdan çok eğlenceli. Başkasının gölgesinde kalmama fırsatı, tam da aradığım bir şeydi. Bu takımda liderlik etme ve şampiyonluk zihniyetimle beraber Los Angeles'taki o iki adamdan (LeBron James ve Anthony Davis) öğrendiğim şeyleri kullanma fırsatına sahibim."

26 yaşındaki Kuzma, kariyerinin çoğunu 2018'de Los Angeles Lakers ile anlaşan LeBron'un gölgesinde geçirmişti.

Bu sezon 14 maçta 10-4'lük dereceye sahip olarak Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Wizards için, Kuzma %41.9 şut isabetiyle 13.8 sayı ve 8.8 ribaund ortalamaları yakalıyor.


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