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Kuzma: "Curry, gelmiş geçmiş en iyi şutör..."

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin "gelmiş geçmiş en iyi şutör" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin "gelmiş geçmiş en iyi şutör" olduğunu söyledi.

Kuzma, bu geceki Warriors karşılaşması öncesi, rakibi hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Bir anlamda onlar halen Warriors. Warriors basketbolu oynuyorlar. Gelmiş geçmiş en iyi şutör olan Steph sahada olduğu zaman, her türlü güçlü bir takımlar."

Curry, kariyeri boyunca bulduğu 2 bin 545 üçlük isabetiyle, NBA tarihinde bu alanda üçüncü sırada yer alıyor. Kuzma ise kariyeri boyunca 399 üçlük isabetine sahip.

Steph bu sezon şu ana kadar maç başına 28.4 sayı, 5.6 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları yakalarken, Kuzma 10.6 sayı, 5.1 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalıyor.


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