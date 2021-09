Kuzma: "Bubble'da iki haftam tavuklu sandviçle geçti!"

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, 2020'de Orlando'daki Disney bubble'ında beslenme düzeni üzerine çektiği sıkıntılardan bahsetti.



NBA bubble'ı deneyimi, Orlando'da bulunan 22 takımın hepsi için alışıla gelmişin dışında bir atmosferdi. Her oyuncunun günde 24 saat bubble'da kalması gerektiğinden ötürü, yeni bir yaşam ortamına uyum sağlanması gerekiyordu.



Kuzma, Gilbert Arenas'ın "No Chill" isimli podcastine konuk oldu ve bubble döneminde genel olarak yaşadığı zorluklara değinerek, beslenme düzeni konusuna da ayrı bir vurgu yaptı:



"Orada olmak zordu. Bubble'da bulunmak bizim yaşam tarzımız değil. Sahada olmadığımız zamanlarda, rahatımıza son derece düşkünüzdür. Kendi evimizde, rahat bir kanepede uzanıp film izlemek falan isteriz. Üç ay boyunca Mickey Mouse'un 300 metrekarelik evinde olmayı kimse istemez.



Biz oraya sporcu hapishanesi diyorduk. Gerçekten de öyleydi, istediğimizde ayrılamıyorduk falan. 'Get Out' filmi gibiydi. Her gün aynı şeyi yapıyordunuz. Her gün aynı koridordan yürüyüp, sürekli Jimmy Butler'ın ya da başka birinin yanından geçiyordunuz.



Restoranda yemek yerken, menüde her gün sadece üç şey oluyordu. İki hafta üst üste sadece tavuklu sandviç yediğim oldu.



Zor bir dönemdi, evet..."