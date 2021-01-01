Kuzma: "Bu yaz önceliğim, top hakimiyetimi geliştirmek!"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, gelecek yıl oyununda geliştirmek istediği alanlar hakkında konuştu.



Kuzma, geçtiğimiz NBA sezonunu çok sayıda eleştiri oklarının hedefi olarak tamamlamıştı. Lakers'ın 'takas etmek istediği' iddia edilen 25 yaşındaki oyuncu, LeBron James yaşlanırken ve Anthony Davis sakatlıklarla uğraşırken, ekipte alması gereken rol konusunda nispeten yetersiz kalmıştı.



Kyle, yıllar boyunca takımda farklı roller üstlendiğini ve gelecek sezonun da farklı olmayacağını açıkladı:



"Lige ilk geldiğimde buraya Draft edilmiştim ve buradaki durum, bir skorer olma görevini üstlenmemi sağlamıştı. Ve sonra LeBron James ve Anthony Davis'in gelmesiyle, başka bir rol üstlenmem ve buna uyum sağlamam gerekiyordu. Bu rol de savunma odaklı bir takım oyuncusu olmaktı.



Bu yıl, hepsinden biraz vardı: Kazanmaya yönelik basketbol oynayan bir rol adamı olarak, aynı zamanda LeBron ve AD kadro dışıyken, rolüne biraz daha sahip çıkan bir oyuncu olmaya çalışmak. Ve bana kalırsa bu yıl, bu ligde nasıl bir oyuncu olabileceğimi anlamamı sağladı. Bu yüzden bu yaz dönemi için çok ama çok heyecanlıyım."



"EĞER TOP HAKİMİYETİM GELİŞİRSE..."



Kuzma ayrıca, top hakimiyetini geliştirerek işleri kendisi için daha da kolaylaştırmak istediğini sözlerine ekledi:



"Bence bana ciddi anlamda yardımcı olabilecek en önemli şey, top hakimiyetimi geliştirmek. Çünkü bunun eksikliği, beni kesinlikle biraz sınırlıyor. Bu sene savunma açısından büyük adımlar atmıştım. Karar verme ve oyun kurma konusunda da daha iyiydim. Üçlük atma konusunda kariyerimin en iyi sezonunu geçirmiştim ve eğer top hakimiyetim de iyi olursa, bu hepsini bir araya getirecek diye düşünüyorum. Ve bu, bu yaz üzerinde gerçekten durduğum bir numaralı şey."



