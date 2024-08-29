Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, basketbol hayranlarının NBA'de '4 sayı çizgisini' oldukça sevebileceğini öne sürdü.



Yakın zamanda KuzManila 2024 Asya Turu için Filipinler'i ziyaret eden Kuzma, ülkede basketbolda yapılan yeni ve büyük bir değişiklik olan 4 sayı çizgisi hakkında konuştu.



Kuzma, Filipin Basketbol Birliği'nin oyuna getirdiği dört sayılık basketin NBA'e de dahil edilmesinin güzel sonuçlar doğurabileceğini iddia etti:



"Evet, basketbol için %100 çok iyi olacağını düşünüyorum. Daha fazla alan sağlayacaktır. Sonuçta çoğumuz zaten çok uzaktan üçlükler atıyoruz. Çizgi biraz daha yakında olduğu için o kadar derinden şut atmak aslında pek iyi bir tercih sayılmaz. Ama bunları çoğumuz atabiliyoruz. NBA'de işleri daha dramatize edeceğini düşünüyorum ve muhtemelen taraftarların da hoşuna gidecektir. Ve Steph (Curry) muhtemelen çok daha fazla sayı atacaktır."



San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, geçmişte modern oyunda savunma yapmanın ne kadar zor olduğun konusuna değinirken, dört veya beş sayı çizgisinin oyuna dahil edilmesinin NBA'i tam anlamıyla bir 'sirke çevirebileceğini' savunmuştu.



Bir diğer efsanevi koç Phil Jackson ise, 2016 yılında NBA'in dört sayı çizgisini eklemesini öneren isimler arasındaydı.





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