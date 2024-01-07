Kuzeyboru, PTT'yi 5 sette geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde PTT'yi 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru, PTT'yi 5 sette geçti
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07 Ocak 2024 16:34
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde PTT'yi 3-2 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serap Kuka

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Begiç, Cemre Erkul, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, Sinem Beyazıt)

PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Hümay Fırıncıoğlu, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Özlem Güven)

Setler: 21-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-7

Süre: 119 dakika (26, 30, 21, 28, 14)

 

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