Kuzeyboru'nun CEV Kupası'ndaki rakibi Ok Dinamo

Aksaray ekibi Kuzeyboru'nun CEV Kupası'ndaki rakibi Hırvat Ok Dinamo oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru'nun CEV Kupası'ndaki rakibi Ok Dinamo
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17 Temmuz 2024 13:30
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başlarken, Avrupa'nın en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olan CEV Kupası'nda mücadele edecek.

KURA SONUÇLARI

Kura çekimi sonucunda Kuzeyboru, Hırvatistan'ın güçlü ekiplerinden Ok Dinamo ile eşleşti. Kuzeyboru'nun ilk maçı 5 - 7 Kasım tarihleri arasında Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak.

Kupada ikinci maç ise 12- 14 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan'da oynanacak.

CEV Kupası'nda Kuzeyboru Avrupa'da Aksaray'ı temsil edecek.

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