Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi'ni rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti. Salon: Aksaray*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Hakemler: Yasin İlhan, Tolgacan Dinçer
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Yordanova, Ergül Avcı, Ghani, Micaya, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Deniz Nazlıcan Zengin, Selin Navruz)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Aleyna Sevim)
Setler: 30-32, 22-25, 18-25
Süre: 93 dakika
Hakemler: Yasin İlhan, Tolgacan Dinçer
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Yordanova, Ergül Avcı, Ghani, Micaya, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Deniz Nazlıcan Zengin, Selin Navruz)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Aleyna Sevim)
Setler: 30-32, 22-25, 18-25
Süre: 93 dakika