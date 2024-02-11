Kuzeyboru, Karayolları'na set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru, Karayolları'na set vermedi
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11 Şubat 2024 17:40
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Nevruz, Elif Boran, Sıla Saraçbaş, Leban, Buse Özden, Duru Şah Tırpancı)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Lopez, Tuğba Şenoğlu İvegin, Yaren Işık (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Ezgi Akyaldız)

Setler: 13-25, 12-25, 16-25

Süre: 58 dakika (19, 18, 21)

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