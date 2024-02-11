Kuzeyboru, Karayolları'na set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Meryem Tekol Pelenk
Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Nevruz, Elif Boran, Sıla Saraçbaş, Leban, Buse Özden, Duru Şah Tırpancı)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Lopez, Tuğba Şenoğlu İvegin, Yaren Işık (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Ezgi Akyaldız)
Setler: 13-25, 12-25, 16-25
Süre: 58 dakika (19, 18, 21)
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Meryem Tekol Pelenk
Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Nevruz, Elif Boran, Sıla Saraçbaş, Leban, Buse Özden, Duru Şah Tırpancı)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Lopez, Tuğba Şenoğlu İvegin, Yaren Işık (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Ezgi Akyaldız)
Setler: 13-25, 12-25, 16-25
Süre: 58 dakika (19, 18, 21)