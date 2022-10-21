Kuzeyboru, ilk haftada kazandı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Kuzeyboru, Sigorta Shop'u 3-2 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Paskova, Yasemin Yıldırım, Rahimova, Mitchem, Sabriye Dikmen (Ceren Önal, Dİlek Kınık, Correa, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Klimets)
Sigorta Shop: Ezgi Akyaldız, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Van de Vyver (Merve İzbilir, Derya Çayırgan Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Setler: 29-27, 25-21, 14-25, 21-25, 15-6
Süre: 133 dakika (36, 31, 26, 27, 13)
Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Paskova, Yasemin Yıldırım, Rahimova, Mitchem, Sabriye Dikmen (Ceren Önal, Dİlek Kınık, Correa, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Klimets)
Sigorta Shop: Ezgi Akyaldız, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Van de Vyver (Merve İzbilir, Derya Çayırgan Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Setler: 29-27, 25-21, 14-25, 21-25, 15-6
Süre: 133 dakika (36, 31, 26, 27, 13)
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