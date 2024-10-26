Kuzeyboru evinde Nilüfer'e set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru evinde Nilüfer'e set vermedi
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26 Ekim 2024 23:21
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.
 Hakemler: Tuncay Kandemir, Zafer Özmen

Salon: Aksaray

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Güldeniz Önal, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Yaren Işık)

Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Selin Uygur (Selin Adalı, Işık Öz, Ezgi Uludağ, Bilge Paşa, Gizem Türegün, Selin Çalışkan)

Setler: 25-19, 25-18, 25-17

Süre: 79 dakika (30, 25, 24)

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