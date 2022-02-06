Kuzeyboru, Aydın'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru, Aydın'a set vermedi!
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06 Şubat 2022 22:07
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Kuzeyboru 3-0 kazandı.

Salon: Aksaray

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente

Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Stevenson, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Çeşme Akar, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 25-20, 25-21, 28-26

Süre: 95 dakika (29, 28, 38)

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