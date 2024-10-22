Kuzeyboru, Aras Kargo deplasmanında galip

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru, Aras Kargo deplasmanında galip
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22 Ekim 2024 20:32
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. 
 Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Ecesu Soner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl (Simay Kurt, Elif Kapar, Elisa Tuana Köse, Yuliia, Gülce Erdemir)

Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Margarita, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Liray Akpınar, Güldeniz Önal, Buket Gülübay, Yaren Işık)

Setler: 25-19, 18-25, 22-25, 25-27

Süre: 115 dakika (26, 25, 30, 34)




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