Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV 60. bölüm kesintisiz HD full izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi 60. bölüm izle son bölüm takip ediliyor. Show TV 17 Nisan Cumartesi günü Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölümüyle izle canlı olarak vatandaşlar tarafından izlenecek. Hayranları Karadeniz'de çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm, Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm, canlı yayın Kuzey Yıldızı İlk Aşk full, kesintisiz Kuzey Yıldızı İlk Aşk sonuçlarını merak ediyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünü izleyiclier merakla bekliyor ve 60. bölüm heyecanı sarmış durumda.

17 Nisan 2021 10:42
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV 60. bölüm kesintisiz HD full izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm kesintisiz full canlı yayın ekranlara geliyor. ShowTV son bölüm tek parça kesintisiz olarak yayında olacak. Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı yayın ile ekranlara geliyor ve izleyicilern meraklı bekleyişi 60. bölüm Yeni bölümüyle Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi günü ShowTV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yeni bölümde ne olacak Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu özet detayları ile birlikte merak edilenler bulunuyor. Dizinin 60. bölümünde yine kahkaha dolu sahneler ve duygu dolu anlar yer alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV'de 17 Nisan 2021 tarihinde Cumartesi günü saat 20:00'de 60. bölüm ekranlara geliyor. 
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 60. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 59. BÖLÜM ÖZET


Kuzey ile Yıldız'ın aileleriyle birlikte iftar sofrasında buluştuğu tanıtımda iki ailenin yaşadığı keyif dolu dakikalar yüzleri güldürüyor. Kuzey ile Yıldız'ın evine giren maskeli adam dikkat çekerken, Güney'i kaçırmaya çalışması korku dolu anlara sahne oluyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZET

Yaşadığı talihsiz hastalık sebebiyle Yıldız zor günler yaşarken, Kuzey'e de öfkeliydi. İkili arasındaki tüm ipler kopma noktasına gelmişken, Yıldız'ın attığı adımla aşık çift yeniden barıştı.

Kuzey, Yıldız'ı iyileştirmek ve mutlu etmek için tüm imkanlarıyla çabaladı. Kuzey ile Yıldız'ın bebeklerinin sağlık durumu daha iyiye giderken Yıldız, kendi bebeğini besleyemediği için büyük bir üzüntü yaşıyordu. Yıldız'ı mutlu edebilmek için tüm aile bir çare düşünmeye başlarken Nahide, bu durumu çözebilecek otların listesini yaptı.

Yıldız'ın sütünün gelmesi için başta Kuzey olmak üzere tüm aile seferber oldu ve aranan otlar zorluklarla bulundu. Finalde Kuzey'in organizasyonu ise Yıldız ve bebeğini kavuşturdu. Yıldız'ın ısrarlarına dayanamayan Kuzey, sanki yeniden doğum yapacakmış gibi onu hastaneye götürdü. Burada oğlu Güney'i kucağına alan Yıldız, tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Kuzey, Yıldız ve bebeklerinin bir arada olduğu bu mutlu anlar yüzleri güldürdü.

NEREDE ÇEKİLİYOR KUZEY YILDIZI İLK AŞK

Sevlien dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk Karadeniz'in Ordu şehrinde gerçekleşiyor. Doğal güzelliklerinin her an ekranlara geldiği Ordu'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk birbirinden eğlenceli anlara sahne oluyor.

KONUSU KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEDİR?

Memleketinde ailesinin isteğiyle Yıldız'la sözlenip İstanbul'a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen, ancak evlendiği kadın tarafından 20 yıl sonra terkedilen Kuzey'in, üç kızıyla memleketine dönmesi ve burada Yıldız'ın olan öfkesi ve aşkı anlatılıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ OYUNCULARI

ShowTV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkur, Ferda Kaynar, Hüseyin Soysalan oynuyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tüm oyuncuları ise şu şekilde:




Canlı izle 3 Nisan 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm, Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle tek parça, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı yayın izle ShowTV HD son bölüm full izle konusu için haberimizi takip edebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM KONUSU

Kuzey ve Yıldız, sonunda hayalini kurdukları sabaha uyanmıştır. Rüya gibi evlerinde, baş başalardır. Bir süre tüm sorumluluklardan ve sorunlardan uzak sadece aşklarını yaşayacaklardır. Ama hayat, yine onların kurduğu plana rağmen devam etmektedir. Kuzey ve Yıldız, yine baş başa kalamamışlardır. Ama Yıldız'ın asıl problemi daha başkadır. Restoranda işler kötüye gitmektedir ve bunun için bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Feride'nin önerisiyle restoran; eski, kalabalık günlerine dönecektir. Ünlü gurme Engin Ar, restoranın umudu olmuştur. Fakat, büyük umutlarla ağırladıkları Engin Ar, kimsenin tahmin etmediği olaylara sebep olacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni bölüm Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17 Nisan Cumartesi 2021 dizisi son bölümde yaşanan ilginç gelişmelerin ardından son bölüm olan 60. bölüm bu akşam canlı izle olarak takip edebilirsiniz. Çekimleri Karadeniz'in Ordu şehrinde yapılan ShowTV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm Cumartesi akşamı yayınlanıyor.




Diğer Haberler

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (20 Nisan Salı)
İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (20 Nisan Salı)
İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (20 Nisan Salı)
İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (20 Nisan Salı)
Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (20 Nisan Salı) Genel Haber

Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (20 Nisan Salı)
Sahuru kaçırınca oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? (20 Nisan Salı) Genel Haber

Sahuru kaçırınca oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? (20 Nisan Salı)
Daha fazla göster

İFTAR SAATLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri

NAMAZ VAKİTLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok