Kuzey Yıldızı İlk Aşk 54. bölüm izle Cumartesi (SON BÖLÜM)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Yeni bölüm Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi son bölümde yaşanan ilginç gelişmelerin ardından son bölüm olan 53. bölüm bu akşam canlı izle olarak takip edebilirsiniz. Çekimleri Karadeniz'in Ordu şehrinde yapılan ShowTV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm Cumartesi akşamı yayınlanıyor.









Kuzey ve Yıldız, sonunda hayalini kurdukları sabaha uyanmıştır. Rüya gibi evlerinde, baş başalardır. Bir süre tüm sorumluluklardan ve sorunlardan uzak sadece aşklarını yaşayacaklardır. Ama hayat, yine onların kurduğu plana rağmen devam etmektedir. Kuzey ve Yıldız, yine baş başa kalamamışlardır. Ama Yıldız'ın asıl problemi daha başkadır. Restoranda işler kötüye gitmektedir ve bunun için bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Feride'nin önerisiyle restoran; eski, kalabalık günlerine dönecektir. Ünlü gurme Engin Ar, restoranın umudu olmuştur. Fakat, büyük umutlarla ağırladıkları Engin Ar, kimsenin tahmin etmediği olaylara sebep olacaktır.

Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı yayın ile ekranlara geliyor ve izleyicilern meraklı bekleyişi 54. bölüm Yeni bölümüyle Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi günü ShowTV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde ne olacak Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu özet detayları ile birlikte merak edilenler bulunuyor. Dizinin 54. bölümünde yine kahkaha dolu sahneler ve duygu dolu anlar yer alıyor.Nahide ve Sefer'in dağılmış hallerinin dikkat çektiği tanıtımda gençler, Rus mafyasının elinde zor anlar yaşıyor. Kuzey, kaçırılan gençlerin yardımına koşarken, Yıldız da olayların içine dahil oluyor. Kocasının kaçırıldığını öğrenen Yıldız, Kuzey'i kurtarmak için harekete geçerken, heyecan giderek yükseliyor.Yıldız'ın hamile olduğu haberinin verildiği tanıtımda tüm aile bu müjdeli haberle büyük bir sevinç yaşıyor. Poyraz ve Kamer'in kız isteme merasiminde Kuzey'in itirazı herkesi şoke ediyor. Nahide'nin doğuma alındığı anlar dikkat çekerken doğum sırasında Sefer ve Yıldız'ın bayılması izleyenleri güldürüyor.Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldızla kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir.Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız'ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?Sevlien dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk Karadeniz'in Ordu şehrinde gerçekleşiyor. Doğal güzelliklerinin her an ekranlara geldiği Ordu'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk birbirinden eğlenceli anlara sahne oluyor.Memleketinde ailesinin isteğiyle Yıldız'la sözlenip İstanbul'a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen, ancak evlendiği kadın tarafından 20 yıl sonra terkedilen Kuzey'in, üç kızıyla memleketine dönmesi ve burada Yıldız'ın olan öfkesi ve aşkı anlatılıyor.ShowTV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkur, Ferda Kaynar, Hüseyin Soysalan oynuyor.