Kuzey Tunçelli, Paris 2024 deneyiminden memnun

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden genç yüzücü Kuzey Tunçelli, deneyimlerini paylaştı. 1500 metre serbest stilde dünya gençler rekoru kırarak 5. olan Tunçelli, "Türkiye'nin gururu olmak çok önemliydi," dedi.

Kuzey Tunçelli, Paris 2024 deneyiminden memnun
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden en genç sporcu olan yüzücü Kuzey Tunçelli, oyunların kendisi için iyi bir tecrübe olduğunu belirterek, "Türkiye'nin gururu olmak çok önemliydi ve bunu başarmak beni inanılmaz mutlu etti." dedi.

Milli yüzücü, Sen Nehri'nde gerçekleştirilen maraton yüzme yarışının ardından Alexandre 3 Köprüsü'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

1500 metre serbest stilde final yüzen ve dünya gençler rekoru kırarak 5. olan Tunçelli, Paris'te iyi bir deneyim elde ettiğini vurgulayarak, "Önceki yarışta çok iyi hissettim. Türkiye'nin gururu olmak çok önemliydi ve bunu başarmak beni inanılmaz mutlu etti. Bu yarışa gelecek olursak, ilk tecrübemdi. Benim için kötü bir yarıştı ama iyi bir tecrübeydi. Sonrasında ne olur bilemem ama şu anda havuzdan devam edeceğim gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

"Herkes benimle gurur duydu"

Sen Nehri'nde yarışmanın çok zor olduğuna dikkati çeken genç sporcu, şöyle devam etti:

"Su çok pisti. Kokusu, tadı çok kötüydü. Daha uygun bir ortamda olsaydı benim için güzel bir yarış olurdu. Fakat akıntıdan dolayı gidemediğimi hissettim. Kötü bir yarış deneyimi oldu. Suyun içini göremiyordum, kendi elimi göremiyordum. Bu da yarış sırasında çok kötü etkiliyor. Kafanızı kaldırıp bakmanız gerekiyor gittiğiniz yere ve bu da çok yoruyor."

Kendisine gelen olumlu mesajlardan dolayı çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Kuzey Tunçelli, "Büyük bir başarıydı benim için. Herkes benimle gurur duydu. Hedeflerimin, çalışmalarımın karşılığını aldığımı hissettim, bu da çok anlamlıydı. İnşallah ilerleyen dönemlerde benim adıma her şey daha güzel olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Buğra Ünal, modern pentatlonda finale yükselemedi
Olimpiyatlarda 41 kişiye hapis cezası
Kanadalı basketbolcu, olimpiyatların Fransa'ya verilmesini eleştirdi!
Milli güreşçi Nesrin Baş, son 16 turunda ABD'li rakibine yenildi
Kuzey Tunçelli, Paris 2024 deneyiminden memnun
Trendyol, Paris 2024 Olimpiyatları'nda özel etkinlik düzenledi
Taha Akgül yarı finalde
Milli yüzücülerimizin performansları
Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024'ü değerlendirdi
Taha Akgül çeyrek finalde
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play