Kuzey Makedonya'nın Shkupi'den Elazığ'daki depremzedelere yardım

Kuzey Makedonya 1. Futbol Ligi takımlarından Shkupi, Elazığ'daki depremzedeler için yardım kararı aldı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetimin aldığı karar doğrultusunda Elazığ'daki depremzedelere 10 bin avro gönderileceği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, "Kulüp olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.



